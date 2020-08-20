شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق الصوفية» تلغى موكبها باستقبال العام الهجرى الجديد بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغت الطرق الصوفية موكبها الذى تنظمه سنويا بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد، وذلك نظرا للإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وتحتفل الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد 1442 عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين، يوم السبت المقبل بعدما تم إلغاء الموكب الصوفى الذى كان يعقد كل عام ، مع مراعاة الاجراءات ولتدابير الاحترازية.

ويحضر الحفل الدكتور عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس مجلسها الأعلى، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، ومشايخ الطرق الصوفية وممثلون عن الأزهر الشريف، والإفتاء، والأوقاف، بالإضافة إلى عدد محدود من الحضور في ضوء حرص وزارة الأوقاف على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.

وهنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير جديد على الشعب المصرى يحقق فيها مزيد من النجاح والتفوق والبناء لمصر الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي ومع وقوف جموع المصريين صفا واحدا خلف القيادة السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.