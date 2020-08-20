شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يعترض على «قرار النقل»: «رمسيس صعيدي.. ولا يجوز منع الصعايدة من الوصول لجدهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، اعتراضه على قرار وزارة النقل بتوقف قطارات الصعيد في محطة بشتيل وعدم وصولها إلى محطة مصر بميدان رمسيس، لافتًا إلى أن «رمسيس أصلًا صعيدي، ولا يجوز منع أهل الصعيد أن يصلوا بالقطار لمحطة جدهم».

وقال النائب في طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى البرلمان، الخميس، إن «الصعايدة ليسوا حمل بهدلة ويكفيهم مشوار السفر 14 ساعة من أسوان إلى القاهرة لمسافة 1000 كيلو مرورا بـ ٥٥ محطة»، مضيفًا أن «المسافرين يصلون رمسيس، وبعد ذلك كل منهم يتوجه إلى وجهته سواء إلى طبيب أو مستشفى أو لمصلحة حكومية وليس للنزهة».

وأضاف: «الصعايدة بسطاء، وبعد وصوله إلى بشتيل سيتكلف أضعاف ثمن تذكرة السفر من الصعيد للقاهرة، لاستقلال تاكسي للوصول إلى وجهته»، مطالبًا بإحالة الموضوع بصفة عاجلة إلى لجنة النقل والمواصلات «لأن مرفق السكة الحديد بالنسبة لأبناء الصعيد شريان الحياة وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن السكة الحديد تنقل نحو ٥٥ ألف مواطن لسفر يتجاوز الـ ١٤ ساعة في رحلة شاقة ومعاناة فهل الجزاء بعد تلك الرحلة الطويلة المعاناة مع سائقى التاكسى لدفع قيمة التذكرة مرة أخرى للوصول إلى الفندق أو المستشفى والجامعة أو المصلحة الحكومية».

وطالب النائب وزير النقل والمواصلات بـ«إصدار التعليمات لكل من نائب الوزير لشئون السكة الحديد ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد للمثول أمام البرلمان لدراسة هذا القرار ومدى تأثيره على المواطن الصعيدى محدود الدخل».