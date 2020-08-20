شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإعلام يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، «أعاده الله علينا جميعًا بكل الخير والبركات، وأدعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها الحبيب من كل سوء».

وكان هيكل قد بعث إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، ببرقية تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 هـ، متمنيًا له موفور الصحة ودوام النجاح والتوفيق.. داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.