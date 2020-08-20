شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنيا»: تجاوزنا 7 آلاف تظلم من نتائج امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عن تلقي لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا أكثر من 7 ألاف تظلم منذ بدء تلقي التظلمات، حيث شهد الأسبوع الماضي تلقي 5561 تظلم، والأسبوع الحالي 1439 تظلم، وشهد المقر تزاحم شديدًا، مؤكدا أن معظم التظلمات من مواد الفيزياء والكيمياء، وباقي المواد .

وأضاف «عزب»، إنه تم تحديد منفذين أحدهما للسيدات وآخر للرجال لتقديم الخدمة وعدم التزاحم أمام اللجنة.

وأشار إلى مؤكدا على أنه يوجد ربط اليكتروني مع كنترول أسيوط لفحص التظلمات بحضور الطالب أو الطالبة وولي الأمر.