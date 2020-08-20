شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنيا»: تجاوزنا 7 آلاف تظلم من نتائج امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عن تلقي لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا أكثر من 7 ألاف تظلم منذ بدء تلقي التظلمات، حيث شهد الأسبوع الماضي تلقي 5561 تظلم، والأسبوع الحالي 1439 تظلم، وشهد المقر تزاحم شديدًا، مؤكدا أن معظم التظلمات من مواد الفيزياء والكيمياء، وباقي المواد .
وأضاف «عزب»، إنه تم تحديد منفذين أحدهما للسيدات وآخر للرجال لتقديم الخدمة وعدم التزاحم أمام اللجنة.
وأشار إلى مؤكدا على أنه يوجد ربط اليكتروني مع كنترول أسيوط لفحص التظلمات بحضور الطالب أو الطالبة وولي الأمر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,914
-
تعافي
62,553
-
وفيات
5,197
كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم المنيا»: تجاوزنا 7 آلاف تظلم من نتائج امتحانات الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.