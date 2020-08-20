شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل بالمخابز البلدية في ثالث أيام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل مديريات التموين بالمحافظات والإدارات التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن، متابعته تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز لليوم الثالث على التوالي. وأكد مديري المديريات على القيام بالمرور الميداني على المخابز لمتابعه سير العمل بها وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بخمسه قروش، والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان. وأشار مديري المديريات إلى ان هدف الحملات أيضا هو تذليل أي عقبات تواجه منظومة الإنتاج، وأن المخابز البلدية والتى يصل عددها إلى ٣٠ الف مخبز تنتج يومياً يقرب من ٢٥٠-٢٧٠ مليون رغيف في اليوم، مع المحافظة على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمى كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع إستمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يومياً. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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