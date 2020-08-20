شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. فض فرح شعبي بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، تكثيف الحملات اليومية على الشوارع الرئيسية لضبط غير الملتزمين بإقامة سرادقات الأفراح أوالعزاء وفض تجمعات المواطنين حرصا على سلامتهم من العدوى بفيروس كورونا، تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لفض التجمعات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي ثان الزقازيق، بإشراف ثناء فوزى رئيسة الحى، بفض فرح شعبى مقام بالمخالفة بمنطقة الإشارة بمدينة الزقازيق لقرار منع تجمعات المواطنين، وذلك تطبيقآ للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، أهاب محافظ الشرقية بالمواطنين ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال إرتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الإجتماعى واستخدام المطهرات الشخصية والمنزلية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة حرصاً على سلامة المواطنين من العدوى بفيروس كورونا المستجد.