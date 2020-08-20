شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الهندسة الإنشائية بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان عن برنامج الهندسة الإنشائية والذي تطرحه الكلية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية.

ويسهم البرنامج في إعداد كوادر علمية مؤهلة هندسيًا وتقنيًا، لها القدرة على المنافسة ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، وقادرة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي.

و يهدف البرنامج إلى إكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال ومعرفة علوم الإدارة والاقتصاد وإدارة المخاطر والقانون وأخلاقيات المهنة، والتعاون مع المؤسسات التعليمية الأجنبية وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الصناعية الحكومية والخاصة.

ويتميز برنامج الهندسة الإنشائية بوجود تخصصات فريدة حيث يستخدم الطالب التقنيات الحديثة في مجال الهندسة الإنشائية وتطبيقات الكمبيوتر في التصميم الإنشائي، والقدرة على إدارة وتخطيط المشروعات الإنشائية، ويتيح البرنامج للطالب التدريب العملي الميداني في كبرى الشركات والمكاتب الهندسية، والتدريب في معامل بحثية في جامعات أجنبية، كما يعقد البرنامج سنوياً عدداً من المسابقات العلمية طبقا لمعايير دولية لإنشاء النماذج الهندسية ما يكسب الطالب القدرة على الإبداع والابتكار حيث يعمل معظم خريجي البرنامج بعدد المؤسسات المتميزة في مجال الهندسة الإنشائية في الداخل والخارج وأثبتوا تميزاً وجداره.

ويؤهل البرنامج خريجيه للعمل في جميع الشركات والمكاتب الاستشارية لتصميم وتنفيذ المنشآت في القطاعين الحكومي والخاص، محليًا وإقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ الكباري والأنفاق وتدعيم المباني، والعمل في إدارة المشروعات الهندسية وتشغيل وصيانة المنشآت، والعمل الأكاديمي في الجامعات ومراكز البحوث.

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