شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: التحكم في القطارات بين دمنهور وإيتاي البارود أصبح «أوتوماتيكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، دخول برج دمنهور والمنطقة الأوتوماتيكية بين دمنهور وأبوحمص وبين دمنهور وإيتاي البارود في الخدمة بإجمالي 37 كيلو متر، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة «4 SILL».

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقانا) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 75% وتم حتى الآن دخول 10 أبراج رئيسية الخدمة وهي (قويسنا– بركة السبع– كفر الزيات– إيتاي البارود– دمنهور– أبوحمص– طوخ– سندنهور- كفر الدوار– قها) و10 أبراج ثانوية و52 مزلقانا الخدمة، لافتا إلى أن برج كفر دمنهور والمنطقه الأوتوماتيكية تتحكم في 167 سيمافور ضوئي و12 مزلقانا تعمل أوتوماتبكبا و43 موتور تحويلة.

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفا أن تحديث نظم الاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، وأن هذا النظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأضاف أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.