شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الصناعية و«جهاز العاشر» يوقعان بروتوكولا لتمويل المجمعات الصناعية الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وبنك التنمية الصناعية لتمويل وحدات المجمعات الصناعية المتوسطة والصغيرة بتسهيلات ائتمانية.

وأوضح شاهين، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى قيام البنك بمنح تمويل وتسهيلات ائتمانية للوحدات الصناعية المتوسطة والصغيرة بالمجمعين الصناعيين (ب & ج) بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِّغر، ومساهمة الدولة في إتاحة وتجهيز الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بما ينعكس على تحسن الحالة الاقتصادية وتشجيع الشباب، وتوفير فرص عمل ويحقق أهداف الدولة واستراتيجيتها.

وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن بروتوكول التعاون يساهم في خلق مناخ استثماري جيد، وبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، من خلال توفير وحدات صناعية بمدينة العاشر من رمضان للشباب والمستثمرين بمساحة (702 م2) بما يتناسب مع الأنشطة المطلوبة بالمنطقة الصناعية (هندسية- غذائية – كيماوية- غزل ونسيج وملابس جاهزة)، وذلك لسرعة البدء في تلك الأنشطة من خلال توفير التمويل بشروط ميسرة، من حيث سعر العائد، وفترات السماح والسداد، والضمانات المطلوبة.