إذاعة الشرق الأوسط تحتفل بعيد رأس السنة الهجرية بخريطة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تستعد إذاعة الشرق الأوسط للاحتفال برأس السنة الهجرية اليوم الخميس 1 محرم 1442 من خلال خطة متكاملة تشكل تطويع البرامج وبث فترات مفتوحة انتهى من وضعها مدحت فهمي رئيس الشبكة وعرضها على محمد نوار رئيس الإذاعة لإقرار تنفيذها.

وتضمنت الخريطة المخصصة اليوم، بث فترة بعنوان "شغل دراما" ولقاء مع المخرج مصطفى الشال، عن أعمال الدراما التلفزيونية التي قدمها في إطار الدراما الدينية وأيضا لقاء مع الناقد الفني مجدي الطيب حول أعمال المناسبات الدينية وكيفية تسويقها إنتاجا وفترة بريك وتبث الأغاني الدينية الخاصة بالهجرة وأجزاء من الليالي المحمدية، و "من مكة للمدينة" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع أحد أساتذة التاريخ للحديث حول أول من وضع التقويم الهجري والاحتفال برأس السنة الهجرية.

كما تشمل قائمة الاحتفال بث لقاء مع أحد خبراء السياحة للحديث حول السياحة الدينية في مصر وأهم الأماكن السياحية والآثار الإسلامية النادرة ولقاء مع الفنان محمد رياض والفنان إيمان البحر درويش عن الدراما التلفزيونية التي قاموا ببطولته ولقاء مع المطرب وائل الفشني والمنشد محمود التهامي عن الأغاني الدينية والابتهالات.

يأتي هذا بالإضافة إلى حوار مع شيف لتقديم أكلة مناسبة وحلويات للاحتفال في هذا اليوم مع الأسرة فيما تذيع فترة "سينما فون" سهرة تقدم خلالها ثلاثة أفلام من الأفلام الدينية ويختار المستمعون أكثر فيلم يفضلونه والفيلم الذي يحصل على أعلى نسبة أصوات من اختيار المستمعين يتم عرض عدد أكبر من المسامع الخاصة به.