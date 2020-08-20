"الرعاية الصحية": تقديم حزمة خدمات طبية للمنتفعين "أون لاين" عبر تطبيق "بالطو" ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، المسؤولة عن تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، تدشين أولى خدمات التطبيب عن بعد لتقديم عدد من الخدمات الطبية أون لاين، عبر تطبيق "البالطو" على الهواتف الذكية لإجراء الاستشارات الطبية عن بُعد ومجانًا للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والمسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد كمرحلة أولى بدءا من اليوم وبمحافظة الأقصر منتصف الشهر المقبل.

وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أن تطبيق "البالطو" يتيح إجراء مناظرات إلكترونية عبر المنصات الرقمية بين المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، مثل "الأطفال، النساء والتوليد، النفسية، التغذية، الجلدية والتناسلية"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتسق مع معايير الجودة التي تضمن توفير خدمة طبية متميزة.

وأوضحت الهيئة أن التطبيق عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى مع عدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين المسجلين بالتطبيق إما عن طريق المحادثات المكتوبة أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص، ويتم تسجيل المريض على تطبيق "البالطو"عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد، وتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة بالمنتفع، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار التخصص، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره، حسب الموعد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الإستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24ساعة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن خبراء التحول الرقمي بالهيئة عاكفون على الانتهاء من تنفيذ عدد من الحلول التكنولوجية لصالح منتفعي نظام التأمين الصحي الشامل والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في رقمنة الخدمات الصحية.

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ويعد هذا البروتوكول باكورة هذه الجهود ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستغلال وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والمنصات الرقمية الحديثة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى عن بُعد، واستمرار حصول المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد على الخدمات الطبية المختلفة بسهولة وأمان ويُسر في ظل مواجهة الدولة لجائحة كورونا المستجد.

وأشار السبكي إلى إن توقيع البروتوكول مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، وشركة "البالطو" أحد الشركات الرائدة في استخدام التطبيقات التكنولوجية لتقديم الخدمات الطبية عن بُعد، يتيح لكل منتفعي نظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، التواصل مع عدد كبير من الاستشاريين والأطباء المتخصصين، والحصول على الاستشارات الطبية ومتابعة حالتهم الصحية عن بُعد، مجانًا.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الخاص والأهلي، مشيرًا إلى تعاونهم ودعمهم الدائم والمستمر لمشروعات الدولة القومية يعكس دورهم الوطني في دفع عجلة التنمية، ومؤكدًا حرصهم الدائم على أداء مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع.

ويعد هذا البروتوكول امتداداً لبرتوكول التوأمة الذي سبق توقيعه مع عدد من كبرى مجموعات المستشفيات الخاصة ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بمقر مجلس الوزراء العام الماضي.​