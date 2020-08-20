بحضور 18 عضوا.. 4 قرارات جديدة في اجتماع مجلس نقابة المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعا أمس الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، وحضور 18 عضواً من أعضاء المجلس.

وقرر المجلس خلال اجتماعه ما يلي:

- الموافقة على القرارات السابق صدورها من نقيب المحامين وهيئة مكتب النقابة حتى تاريخه.

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- الموافقة على طرح دمج النقابتين الفرعيتين بكلِ من محافظات الإسكندرية، وأسيوط، والشرقية على الجمعية العمومية المختصة للنقابات سالفة الذكر، مع تكليف المجلس للأمين العام حسين الجمال، بإخطار تلك النقابات بموعد عقد الجمعية العمومية للنظر في قرار الدمج من عدمه، على أن تعقد خلال أسبوعين من الأن.

- الدعوة لعقد انتخابات النقابات الفرعية، على أن تتم بإشراف النقابة العامة، وبإشراف قضائي، مع مخاطبة البنوك فور فتح باب الترشح، لوقف اعتماد توقيعات نقباء وأعضاء المجالس الفرعية الحالية، لحين إجراء الانتخابات، وتشكيل المجالس الجديدة، تحقيقا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المحامين المرشحين.

- تفويض النقيب العام رجائي عطية، في إعلان كافة المواعيد الخاصة بالعملية الانتخابية للنقابات الفرعية، عقب دراسة الموقف، ومخاطبة أجهزة الدولة المعنية، لتوفير الإشراف القضائي، ولتأمين العملية الانتخابية، ومقار اللجان الانتخابية.