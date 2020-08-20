"حظيرة ماشية وقارب في النيل".. تفاصيل جريمة ولاد العم للانتقام من مزارع ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مزارعين لقيامهما بقتل نجل عمومتهما بسبب التشهير بأحدهما على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في بني سويف.

تلقى مركز شرطة ببا بمديرية أمن بني سويف بلاغا من مزارع - مقيم بدائرة المركز بغياب نجله عن المسكن.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي ببني سويف توصلت جهوده إلى وجود خلافات سابقة بين المتغيب وأبناء عمومته (مزارعان - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز)، وأنهم وراء واقعة غيابه.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وقررا بسابقة قيام المتغيب بالتشهير بسمعة أحدهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فعقدا العزم على التخلص منه.

وفي سبيل تنفيذ مخططهما قام أحدهما بإعداد سلاح ناري بندقية آلية، وقام الآخر باستدراج المجني عليه لحظيرة ماشية كائنة بدائرة المركز، وعقب وصولهم أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية تجاه المجنى عليه أودت بحياته وقاما بسحب جثته داخل قارب وإلقائها بالمياه.

وتم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المستخدم وعُثر على جثة المجني عليه بمياه النيل بدائرة مركز شرطة بنى سويف وبها عدة أعيرة نارية متفرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.