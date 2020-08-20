الـ 300 فدان بـ 15 مليون.. حيلة ربة منزل للنصب على مواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بالاشتراك مع آخرين قاموا بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 15 مليون جنيه بزعم تمليكهم قطع أراضي زراعية مُستصلحة.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين– مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة و3 أخرين بقيام 3 أشخاص (إثنين منهم محبوسان على ذمة قضايا وتنفيذ عقوبة، زوجة أحدهم)؛ بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين وقيامهم بتأسيس (شركة لتجارة واستصلاح الأراضي الزراعية - كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية)، وزعموا امتلاك الشركة لقطعة أرض بمساحة 300 فدان بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة "خلافاً للحقيقة"، والمملوكة لإحدى الجهات الحكومية وقيامهم بتحرير عقود بيع وهمية لهم وتمكنوا من خلال ذلك الزعم من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت جملتها 15مليون جنيه.
وبالاستعلام من الجهات المختصة أفادت بعدم تصرفها بالبيع بقطعة الأرض ولم تقم بتقنينها لأي من الشركات أو الأفراد.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهمة الثالثة وضبطها.
وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وبارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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