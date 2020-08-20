بقيمة مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (7) قضايا تهريب بضائع أبرزها (ملابس جاهزة – أفرخ ورق مقوى- بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (واحد مليون جنيه).

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وأسفرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط (34) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، انتهاء فترة التصريح، تلوث، مخالفة مسطح مائي، مخالفات عاملين).

وضُبط في مجال المخالفات المرورية 2933 مخالفة متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ(186) حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضية "هجرة غير شرعية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.