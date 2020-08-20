محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بحملة أمنية مكبرة بدائرتي قسمى شرطة (العجوزة، الدقي بمحافظة الجيزة؛ استهدفت ضبط مرتكبي أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 22 شخصا متسولا، من بينهم 10 لديهم معلومات جنائية ومحكوم عليهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بينهم 10 مسجلين خطر.. ضبط 22 متسولا خلال حملة أمنية بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.