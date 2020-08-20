ضبط 3731 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس" كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. وأسفرت جهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل 3731 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.

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