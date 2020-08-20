بسبب ماس كهربائي.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حريق بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي 5 أشخاص من أسرة مصرعهم في حريق نشب بشقة سكنية بمنطقة دار السلام، بسبب ماس كهربى، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، و تم نقل المتوفين للمستشفى.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بشارع الجمهورية بمنطقة دار السلام، يفيد بنشوب حريق بشقة في أحد العقارات بدائرة القسم.

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دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء بصحبتهم عدد من سيارات الإسعاف تحسبا لوجود مصابين.

وفور وصول رجال الإطفاء تم فرض كردون أمني حول المنطقة وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقي الشقق المجاورة.

وبالفحص تبين مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد تم نقلهم لمشرحة المستشفى التابع لدائرة القسم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.