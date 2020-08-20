تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3970 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1299 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 9 مخالفات السير بدون تراخيص، 44 مخالفة موقف عشوائي، 15مخالفة لشروط الترخيص. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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