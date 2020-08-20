مصر | تفحم أسرة بالكامل بينهم أم حامل في توأم بحريق دار السلام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تفحم أسرة بالكامل بينهم أم حامل في توأم بحريق دار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة دار السلام الجزئية جنوب القاهرة اليوم الخميس، بدفن جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حريق شقتهم الذي نشب إثر ماس كهربائي في منطقة عزبة خير الله بدار السلام.

وأفادت تحقيقات النيابة الأولية برئاسة المستشار شريف برسوم، بأنه لا توجد شبع جنائية وراء الحريق، ويرجح أن يكون ورائه ماس كهربائي.

وعاين فريق من عناصر الأدلة الجنائية الشقة للوقوف على أسباب الحريق وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في أحداثه.

واتضح من مناظرة الجثامين انها لخمس أفراد أب خمسيني العمر وثلاثة بنات تتراوح اعمارهم من 9 لـ 14 سنة والأم وكانت حاملا جنينين في أحشائها.

وتبين من المناظرة أن جميع الجثث تفحت بالكامل، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باعداد تقرير الصفحة التشريحية الخاص بالجثث.

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وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة دار السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق والسيطرة عليه وإخماده، وبالفحص تبين مصرع أسرة كاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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أمرت نيابة المعادي الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الحشيش وترويجه علي عملائه بالمنطقة دائرة القسم.

البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى.

وبتفتيشة عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.