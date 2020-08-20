أخبار مصر | الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل سفير كوريا الجنوبية الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل سفير كوريا الجنوبية الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، السفير هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية الجديد لدى القاهرة في زيارة للتعارف وبحث سبل التعاون بين الأكاديمية وعدد من المعاهد الكورية المتخصصة في تطوير الكوادر البشرية.

وتطرق اللقاء إلى استعراض المبادرات والبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية بهدف تقديم كوادر مؤهلة للقيادة والإدارة، والشراكات الدولية التي عقدتها الأكاديمية مع أكبر المعاهد المتخصصة مثل المعهد الكوري لتطوير الموارد البشرية NHI.

كما عرضت د. رشا راغب رؤية الأكاديمية المستقبلية والتصور الموضوع لتطوير وإعادة تقييم المباني بما يتوافق مع أحدث المعايير والنظم العالمية، كما أعربت عن اهتمام الأكاديمية بالتجربة الكورية في تطوير العنصر البشري كونها تجربة رائدة عالميًا، مؤكدة على أنه من المنتظر تعميق التعاون مع عدد من الجهات الكورية المتخصصة والاستفادة من تلك التجربة الثرية خلال الفترة القادمة.

واختتم اللقاء بتأكيد السفير الكوري على عمق العلاقات المصرية الكورية واهتمام سيادته بتعزيز التعاون بين البلدين.

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وفي سياق منفصل، أعلنت السفيرة الكورية الجنوبية لدى البعثة الكورية الجنوبية في جنيف بايك جي-آه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مقر المنظمة في جنيف بسويسرا، توقيع مذكرة تفاهم لتقديم أدوات تشخيص كورونا بما يكفي لإجراء حوالي 550 ألف اختبار إلى أفريقيا، بقيمة 7.1 مليار وون (أي ما يعادل 5.97 مليون دولار) إلى أفريقيا.

ووفقًا للسفيرة الكورية الجنوبية، سيتم تسليم المواد عبر النظام اللوجستي للمنظمة إلى الدول الأفريقية في أعقاب وصولها إلى أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، موضحة أن الدعم جاء بناء على طلب وجهه المدير العام تيدروس إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، حيث طلب منه تقديم الدعم إلى الدول الأفريقية أثناء مكالمات هاتفية أجريت بينهما في يوم 6 أبريل الماضي، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تقديم هذا الدعم لمساعدة أفريقيا في مواجهة فيروس كورونا.

وكان تيدروس، أعرب عن خالص التقدير بشأن دعم الحكومة الكورية الجنوبية، مضيفا أن هذا الدعم يعد معنى رمزيا لروح التضامن الدولي وسط تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم.