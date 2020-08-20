أخبار مصر | ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجة الحرارة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت، أن شمال الصعيد يشهد طقسًا حارًا بينما يشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة.

وليلا، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيفًا على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.

وتتوقع الهيئة، أن تنخفض معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل الي 80%، مما يساهم في تحسين حالة الجو.

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وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وتبلغ درجات الحرارة غدًا الخميس، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

تطورات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.