شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 في حادثي سير بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 أشخاص، الخميس، في حادثي انقلاب سيارة ملاكي وتوك توك في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 5 أشخاص في حادثي سير.

الحادث الأول أصيب فيه 3 أشخاص، بعد انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الزراعي السريع أمام مدينة بني مزار، أما الثاني فأصيب به شخصين بعد انقلاب توك توك بالطريق الدائري أمام قرية صندفا بمركز بني مزار.

تم نقل المصابين إلي مستشفي بني مزار العام، وتحرر محضرين بالواقعتين وتولت النيابة العامة التصرف.