شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 39 مبنى متعدٍ على أملاك الدولة في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود برئاسة محمد كجك، رئيس المدينة، 39 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بالبناء، وذلك على حرم الترع بالمحافظة.

وشاركت الوحدة المحلية مديرية رى البحيرة بالتعاون مع الشرطة في عمليات الإزالة، ونفذت 12 قراراً بنطاق عمل الإدارة العامة لرى غرب البحيرة على مساحة 3510 مترًا مربعًا، وتنفيذ 27 قرارًا آخرين لتعديات على ترعة المحمودية في نطاق عمل الإدارة العامة لرى البحيرة على مساحة 4400 مترًا مربعًا.

إزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة

إزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة

من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على حرم الترع والمصارف ومتابعة حالة سريان ومناسيب المياه في الترع والمصارف يوميًا.

إزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة

إزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة

إزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة