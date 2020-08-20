- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 39 مبنى متعدٍ على أملاك الدولة في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود برئاسة محمد كجك، رئيس المدينة، 39 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بالبناء، وذلك على حرم الترع بالمحافظة.
وشاركت الوحدة المحلية مديرية رى البحيرة بالتعاون مع الشرطة في عمليات الإزالة، ونفذت 12 قراراً بنطاق عمل الإدارة العامة لرى غرب البحيرة على مساحة 3510 مترًا مربعًا، وتنفيذ 27 قرارًا آخرين لتعديات على ترعة المحمودية في نطاق عمل الإدارة العامة لرى البحيرة على مساحة 4400 مترًا مربعًا.
من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على حرم الترع والمصارف ومتابعة حالة سريان ومناسيب المياه في الترع والمصارف يوميًا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,914
-
تعافي
62,553
-
وفيات
5,197
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 39 مبنى متعدٍ على أملاك الدولة في البحيرة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.