شكرا لقرائتكم خبر عن أولى رحلات السياحة البولندية تصل مطار الغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الخميس، أولى الرحلات السياحية القادمة من بولندا، وذلك بعد قرار مصر استئناف حركة السياحة والطيران الخارجية الشهر الماضي.

وأكد سيد الجابري مدير إحدى الشركات السياحية بالغردقة، إن السوق السياحي البولندي من أهم الأسواق السياحية للبحر الأحمر، وأن الرحلات البولندية ستكون بواقع رحلتي طيران أسبوعيا، حسب جداول الطيران المعلنة.

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولي أول رحلتي طيران من بولندا يوم 22 أغسطس الجاري.