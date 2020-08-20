شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز الطبيعي لـ25 ألف وحدة سكنية في مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة سيناء للغاز التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»«عن توصيل الغاز الطبيعي لعدد 25 ألف و492 منزل ووحدة سكنية في مختلف أنحاء مدينة العريش.

وقال العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء ورئيس مجلس إدارة صندوق الغاز والمياه بديوان عام المحافظة، إن عدد الوحدات السكنية التي تعاقدت على توصيل الغاز الطبيعي على مستوى مدينة العريش تبلغ 1405 وحدة سكنية.

أضاف «الغندور»، أنه استفاد من صندوق الغاز والمياه بديوان عام المحافظة عدد 3157 مواطنًا بتمويل قدره 6 ملايين و156 ألف و150 جنيها، وأنه يتم الصرف لكل مستفيد من الصندوق لتوصيل الغاز نظير دفع مقدم بمبلغ 275 جنيها، ويقوم الصندوق بتمويل قيمته 1950 جنيها لكل فرد، يسدد على أقساط شهرية بقيمة 130جنيها لمدة 15 شهرا، يتم خصمها من راتب الموظف أو من الضامن بالنسبة لغير الموظفين.

بدوره أكد أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة الإنتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة ومقرر الصندوق، أن عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الإعفاء من رسوم خدمة العملاء خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 1587 بقيمة 3 مليون و94 ألف و650 جنيهًا.