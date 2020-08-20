شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث استكمال تغطية كل المناطق الريفية بدمياط بالصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وذلك بمقر الوزارة، لمتابعة عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة في كافة القطاعات المختلفة.

وناقش الوزير مع المحافظ مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية والرئيسية، والتي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تناول اللقاء آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة وعلى رأسها المدفن الصحى والمحطات الوسيطة بالتنسيق مع الوزارة بما يساعد على تطوير البينة التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

وبحث «شعراوي» مع «عوض» الخطط والمشروعات المستقبلية الخاصة بخدمات الصرف الصحي، واستكمال تغطية كل المناطق الريفية بالمحافظة لتصبح أول محافظة يتم تغطيتها بالكامل بالصرف الصحي.

وشهد اللقاء متابعة جهود تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عنها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، بالإضافة إلى متابعة موقف ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن، حيث أشارت «عوض» إلى تقديم التيسيرات والتسهيلات الكاملة للمواطنين في كافة المراكز بالمحافظة وتوفير أماكن الإنتظار لهم وإزالة أي عقبات أمامهم.

وأشار «شعراوي» إلى قرار رئيس الوزراء، بمد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، اعتبارًا من 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، حيث طالب المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم، وشدد على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستيداء حقوقها كاملة.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد اللقاء أيضًا متابعة نتائج الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين وجهود الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة، كما تم خلال الاجتماع متابعة إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطرى المقرر تنفيذه على مساحة ١٢ فدان بمنطقة شطا وبتكلفة تقدر بـ160 مليون جنيه.

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وأكد اللواء محمود شعراوي أن إنشاء المجزر يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم والصناعات التي تترتب عليها وكذا توفير فرص عمل جديدة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا المشروع يعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية، تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة، ومجزر ذا خدمات متعددة وكذا محطة لتدوير مخلفات «كوكر»، لافتة إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.