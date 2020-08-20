شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الاستثمار» يبحث مع القائم بأعمال سفير الإمارات الترويج للفرص بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأربعاء، المستشار مريم خليفة الكعبي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، والقائم بأعمال سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة.

وخلال اللقاء أشادت الكعبي بتطور وخصوصية العلاقات بين الجانبين مثمنة الدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تسهيل أعمال ومهام رجال الأعمال الإماراتيين، معربة عن ثقتها في أن مصر سوق واعدة جاذبة للاستثمارات.

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات الإماراتية ضخ استثمارات بها خلال الفترة المقبلة خاصة مع تنوع هذه الفرص في كافة المجالات.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بثقة رجال الأعمال الإماراتيين في مصر في ظل الخصوصية، التي تتميز بها العلاقات بين البلدين، وتطورها على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول عربيًا بين الدول المستثمرة في مصر، مؤكدًا حرص الهيئة على زيادة التعاون مع الجانب الإماراتي من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية للفرص الاستثمارية في مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الإماراتي.