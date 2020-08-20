شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يقلد السفير المجري وسام الجمهورية من الطبقة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قلد الدكتور بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، الخميس، السفير المجري بالقاهرة بيتر كيفك، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، والذي وافق رئيس الجمهورية على منحه إياه تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين مصر والمجر طوال فترة عمله سفيراً لبلاده في القاهرة، والتي امتدت لنحو 12 عاما، وذلك بتكليف من وزير الخارجية سامح شكري.

شارك في مراسم التقليد كل من السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، والسفير حاتم تاج الدين، مساعد وزير الخارجية للمراسم، والسفير محمود المغربي، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وسفير مصر السابق لدى المجر.

وخلال الاحتفالية، أعرب مساعد عبدالعاطي عن تقدير وزارة الخارجية للجهود التي بذلها كيفك خلال مدة عمله في مصر، مؤكداً أن هذه الجهود كان لها بالغ الأثر في النهوض بمستوى العلاقات خلال السنوات الماضية، لاسيما لقاءات القمة المتعددة التي عٌقدت بين قيادتي البلديّن، والتطور الملحوظ في حجم التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو ما تكلل بتوقيع الصفقة الأكبر في تاريخ العلاقات بين الدولتيّن لتوريد ١٣٠٠ عربة قطارات إلى مصر.

من جانبه، أعرب السفير المجري عن بالغ تقديره لقرار رئيس الجمهورية بمنحه هذا الوسام الذي يمثل شرفاً كبيراً له، مؤكدأ سعادته بالعمل في مصر طوال هذه السنوات، ومعرباً عن تقديره لما لاقاه من تعاون ودعم من كل الجهات المصرية وعلى رأسها وزارة الخارجية، ومن الشعب المصري العريق.