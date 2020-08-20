انتصار السيسي تهنئ المصريين بالعام الهجري: نستلهم منه روح المحبة والإخاء والرحمة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين والأمة الإسلامية والعربية بالعام الهجري الجديد. وقال قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نحتفل اليوم بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، التي تذكرنا بأسمى المعاني الإنسانية ونستلهم منها روح المحبة والإخاء والرحمة، فكل عام وكل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية بخير، وأعاد الله علينا هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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