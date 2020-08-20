شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 3225 شاباً بالإسكندرية وتوفير 1133 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية 3225 شاباً ، منهم 10 من ذوى الهمم ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1133 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، منها 400 وظيفة على مهن الحياكة، والجودة، والتشطيب.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 220 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 197 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 63 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، فضلاً عن حالة غلق إدارى لمنشأة .

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وأشار ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي ، إلي أن المديرية تلقت 184 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 60 شكوي مرحلة من الشهر الماضي ، تم بحث 33 شكوي منها، وتبين أنها مستوفاة ، وتم تحرير 107 محاضر للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 104 شكاوى تحت البحث والدراسة .

وتابع مدير المديرية أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 3 تراخيص ، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ 10 أجانب ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 110 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .