شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 1500 جنيه للعاملين بالجامعات المصرية لتحسين أحوالهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى على اهتمامه الشديد بجميع العاملين فى الجامعات المصرية مشيرا إلى أنه يبذل أقصى ما لديه لتوفير الراحة والاستقرار المادى لجميع العاملين، مؤكدا أن الصندوق يسعى لزيادة موارده من أجل توفير مبالغ مالية تسمح بالصرف بشكل مستمر.

وأضاف الوزير أن الصندوق ملك لجميع العاملين، فهو قائم؛ بهدف خدمة جميع الأجيال ولهذا يجب العمل بمبدأ استمرار موارد الصندوق، مشيرا إلى أنه يجب الاعتماد على المبالغ المالية التى يتم تحصيلها من الجامعات ثم استثمارها لزيادتها.

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ومن جانبه، أشاد الدكتور ماجد نجم بالجامعات التى تقوم بالتوريد للصندوق بشكل منتظم، مشيرا إلى أن أنه من المقرر زيادة موارد الصندوق خلال الفترة القادمة.

ووافق المجلس على صرف مبلغ 1500 جنيه لجميع العاملين بالجامعات ممن تنطبق عليهم القوانين والقواعد المنظمة لذلك.

واستمع الوزير إلى مقترحات وأراء أعضاء مجلس الصندوق لزيادة موارد صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، كما أتفق أعضاء المجلس على عقد الاجتماعات بشكل دوري.