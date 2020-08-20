شكرا لقرائتكم خبر عن الخطبة 10 دقائق فقط.. وزارة الأوقاف توضح تفاصيل عودة صلاة الجمعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف الدكتور عبد الله حسن، عبر مداخلة هاتفية، لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن قرار عودة المساجد يخص المساجد الكبيرة فقط، وليس الزوايا، موضحا أن المساجد ستفتح قبل الصلاة بعشر دقائق، على أن يتم غلقها فور انتهاء الصلاة، مؤكدا أنه تقتصر على المساجد الكبرى، وأن المساجد فى الزوايا غير مصرح لها حتى الآن بصلاة الجمعة بها .

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الأوقاف، أن خطبة الجمعة ستكون عشر دقائق فقط، على أن تلتزم جميع المساجد بعدم فتح دورات المياه ودور المناسبات بشكل نهائى، وأشار إلى أن المتطلب أن يكون خطيب من وزارة الأوقاف، ويتواجد عمال بالمساجد لمتابعة عمليات التطهير بشكل دائم .

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وتابع: "هناك تفتيش دائم من قبل وزارة الأوقاف على المساجد الكبرى لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة المواطنين".

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الأوقاف، على نقل صلاة الجمعة غدا من مسجد النور فى القاهرة فقط، على أن يكون موضوع خطبة الجمعة "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة".

وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة غدا بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة"، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ فى الدفع بالشباب المتميز من أبنائها فى جميع مناحى العمل العلمى والإدارى، وفِى إطار خطتها واهتمامها الدعوى بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.