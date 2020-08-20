شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تلزم جميع عملائها بتحليل PCR بداية من سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران فى بيان لها اليوم الخميس، بضرورة قيام كل راكب قادم على متن رحلاتها إلى مصر أى كان جنسيته بضرورة وجود تحليل PCR يؤكد خلوه من فيروس كورونا وذلك بداية من سبتمبر المقبل.
وقال البيان، إنه في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تُعلن مصر للطيران عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1 سبتمبر القادم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية.
ويُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر .
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