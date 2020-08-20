شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالجيزة غدا الجمعة لتنفيذ تحويلات مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب بالجيزة بقطع المياه عن مناطق " سهل حمزة ومتفرعاته – شارع خالد أمين ومتفرعاته – شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية – يمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية " وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق21/8/2020 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 22 /8/ 2020، وذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الانفاق بالمنطقة. ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة وسرعه إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة فور انتهاء الأعمال. Advertisements كما وجه محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزاله أى معوقات. وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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