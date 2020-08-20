شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"تيار المستقبل" لـ"الخليج 365": حزب الله مطالب بتسليم قاتل الحريري والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب اللبناني سامى فتفت عضو تيار المستقبل لـ"الخليج 365" إن حزب الله مطالب تسليم المتهم سليم عياش بعد إدانته فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وحول مدى ثقته فى تجاوب الحزب قال لننتظر حتى تتضح الرؤية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن لبنان لن يتراجع عن طلب تسليم عياش .

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وحول تقييمه لقرار المحكمة قال :" إن المحكمة أثبتت شفافيتها وهو يعد القرار الأول من نوعه فى مثل هذا النوع من الجرائم ، وقد طرحت المحكمة حيثيات وتفاصيل الحكم بكل دقةموضحة الأجواء السياسية المحيطة بالجريمة والفترة السابقة عليها ، كل هذا يشير إلى حرص المحكمة على تنفيذ العدالة "

فى الوقت الذى رأى قانونيون بلبنان أن الحكم ربما جاء على هذه الطريقة، نظرا لعدم توافر أدلة كافية حول المتهمين الآخرين كما أشارت المحكمة، مع إدراك حقيقة أن الحكم غيابي وأن أيا من المتهمين لم يسلم قط للمحكمة.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى لاهاى قد أصدرت الثلاثاء الماضى حكمها التاريخى بحق مرتكبى جريمة اغتيال رفيق الحريرى بعد مرور 15 عاما على الحادث، حيث أدانت المحكمة سليم عياش وهو عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة، ويعد هذا الحم الاول من نوعه فى مثل هذه الجرائم.