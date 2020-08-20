شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء تفتح باب الترشح على منصب النقيب حتى 29 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، في العاشرة من صباح اليوم الخميس، فتح باب الترشح على منصف النقيب ومقاعد أعضاء مجلس الإدارة بمقر النقابة شارع ممتاز بالسيدة زينب بالقاهرة.

وتواصل نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم تلقى طلبات الترشح على منصف النقيب ومقاعد أعضاء مجلس، من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، على أن يغلق باب التقديم يوم السبت الموافق 29 أغسطس الجارى.

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كان مجلس الإدارة وافق بالإجماع فى جلسة السبت 18 يوليو الماضى، على أن تعقد الجمعية العمومية وتجرى عملية الانتخابات لاختيار نقيب القراء وأعضاء مجلس الإدارة بإشراف من وزارات العدل والداخلية والأوقاف، من الساعة الثامنة صباحا يوم الخميس 17 سبتمبر المقبل وحتى الساعة الخامسة مساء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، يؤجل الاجتماع إلى يوم السبت الموافق 19 سبتمبر، من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وفى حالة تساوى عدد الأصوات على مقعد النقيب تعاد الانتخابات يوم السبت الموافق 26 سبتمبر.

وقرر الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء- خوض الانتخابات على مقعد النقيب، كما أعلن الشيخ حلمى عبد الحميد الجمل -القارئ بالإذاعة والتليفزيون، نائب نقيب القراء سابقا، خوضه الانتخابات على مقعد نقيب القراء.

وشكلت النقابة لجنة للإشراف على تلقي ومراجعة الأوراق برئاسة الشيخ محمود الخشت الأمين العام وتضم في عضويتها كل من الشيخ طه النعماني والشيخ صديق المنشاوى، أمين الصندوق والشيخ محمد ناصف سلطان والشيخ ياسر عبد الباسط الصمد والشيخ وليد السيد عبد الشافى هلال.