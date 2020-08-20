شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الخميس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائلًا للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، لكنه مائلًا للحرارة ورياحا معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80%، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارًا ورياحًا معتدلة، وسيكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24

Advertisements

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 26

دمياط العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22

السويس العظمى 35 والصغرى 24

العريش العظمى 33 والصغرى 23

طابا العظمى 36 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30

الغردقة العظمى 38 والصغرى 29

الفيوم العظمى 36 والصغرى 24

بني سويف العظمى 36 والصغرى 24

المنيا العظمى 36 والصغرى 24

أسيوط العظمى 37 والصغرى 24