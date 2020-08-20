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شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس تهنئ المصريين بالعام الهجرى الجديد: تذكرنا بأسمى المعانى الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.
وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": نحتفل اليوم بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، التي تذكرنا بأسمى المعاني الإنسانية ونستلهم منها روح المحبة والإخاء والرحمة.
وتابعت:"فكل عام وكل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية بخير، وأعاد الله علينا هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات".
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