شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: هجرة النبي تذكرنا برسالته في صدق النية والإخلاص في بناء الأرض والوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وقال الرئيس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة النبي محمد العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن.. وإنني أدعو الله في هذه المناسبة الجليلة بأن يكون هذا العام عام خير وسلام وازدهار واستقرار لمصر الحبيبة.. كل عام وأنتم بخير». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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