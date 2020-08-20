شكرا لقرائتكم خبر عن قبل يومين من امتحانات الدور الثانى.. جدول اختبارات الثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2020، السبت المقبل، 22 أغسطس الجارى، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة سوف تبدأ السبت الموافق 22/8/2020 وفق نفس الإجراءات الاحترازية التى تمت فى امتحان الدور الأول.

وينشر ”الخليج 365” جدول الامتحانات قبل انطلاق الاختبارات بيومين لاتاحته للطلاب، وجاء جدول الامتحانات كالتالى:

ـ السبت 22 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية

ـ الأحد 23 أغسطس اللغة الاجنبية الثانية

ـ يتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع.

ـ الإثنين 24 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية.

ـ الأربعاء 26 أغسطس امتحان الفيزياء و التاريخ.

ـ الخميس 27 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.

ـ السبت 29 أغسطس امتحان الكيمياء والجغرافيا.

ـ الأحد 30 أغسطس امتحان الديناميكا.

ـ الإثنين 31 أغسطس امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل.

ـ الأربعاء 2 سبتمبر الأحياء والفلسفة والاستاتيكا.

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وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع الطلاب وأولياء الأمور باتباع كافة الاحتياطات الصحية أثناء التواجد باللجان أو خارجها، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التسجيل على منصة thanaweya.net للوصول للمراجعات النهائية للمواد الدراسية الخاصة بالدور الثاني التي يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، ومنها: (اللغة الإنجليزية، الفيزياء، التاريخ، الكيمياء، اللغة العربية)، موضحة أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.





49324-جدول-امتحانات-الدور-الثانى-الثانوية-العامة



