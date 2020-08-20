شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 157 رحلة دولية على متنها 16446 راكبا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، 157 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات على متنها 16446 راكبا، وأوضحت المصادر أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها نيويورك فرانكفورت باريس روما ميلانو تورنتو لندن أثينا بيروت جده دبى الشارقه الرياض وأبو ظبى، وتبلغ رحلات السفر 79 وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ 7369.

فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 75 رحلة، تنقل على متنها 9077 راكبا، قادمة من عدة وجهات دولية منها لندن باريس ملانو روما أثينا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.