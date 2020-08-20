شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن القطارات الإسبانية الجديدة وموعد وصول أول دفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن القطارات الإسبانية الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية ومواصفات هذه القطارات وموعد وصول أول دفعة في شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:

ما عدد القطارات الإسبانية المتعاقد عليها؟

صفقة عربات القطارات الاسبانية تشمل 90 عربة و6 جرارات تشمل 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفية تكوّن مجتمعة 6 قطارات مكيفة.

كم تكلفة صفقة القطارات الإسبانية وكيفية تدبيرها تمويلها؟

125.6 مليون يورو ويتم توفير ها من خلال قرض ميسر مقدم من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.

موعد توريد أول دفعة من القطارات الإسبانية؟

مخطط توريد أول قطار من القطارات الاسبانية الجديد في مارس المقبل.

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شكل تكوين عربات القطارات الإسبانية الجديدة؟

كل قطار اسبانى جديد مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.

مواصفات عربات القطارات الإسبانية الجديدة؟

العربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.

الخدمات الموجودة في القطارات الإسبانية المتعاقد عليها؟

كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، ويوجد شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، كما يوجد بكل عربة أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.