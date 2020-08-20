وزارة الخارجية تقلد سفير المجر بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام السفير الدكتور بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وبتكليف من وزير الخارجية سامح شكرى، بتقليد السفير المجري بالقاهرة "بيتر كيفك" وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، والذي تفضل رئيس الجمهورية بالموافقة على منحه إياه؛ تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمجر طوال فترة عمله سفيرًا لبلاده في القاهرة، والتي امتدت لنحو 12 عامًا.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أنه شارك في مراسم التقليد كل من السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، والسفير حاتم تاج الدين مساعد وزير الخارجية للمراسم، والسفير محمود المغربي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وسفير مصر السابق لدى المجر.

وخلال الاحتفالية، أعرب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عن تقدير الوزارة للجهود التي بذلها السفير "كيفك" خلال مدة عمله في مصر.

وأكد أن هذه الجهود كان لها بالغ الأثر في النهوض بمستوى العلاقات خلال السنوات الماضية لاسيما لقاءات القمة المتعددة التي عٌقدت بين قيادتي البلديّن، والتطور الملحوظ في حجم التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو ما تكلل بتوقيع الصفقة الأكبر في تاريخ العلاقات بين الدولتيّن لتوريد ١٣٠٠ عربة قطارات إلى مصر.

ومن جانبه، أعرب السفير المجري عن بالغ تقديره لقرار رئيس الجمهورية بمنحه هذا الوسام الذي يمثل شرفًا كبيرًا له.

وعبر عن سعادته بالعمل في مصر طوال هذه السنوات، مؤكدًا كذلك تقديره لما لاقاه من تعاون ودعم من كافة الجهات المصرية وعلى رأسها وزارة الخارجية،