السيسي: هجرة النبي تذكرنا برسالته العظيمة في صدق النية والإخلاص في بناء الوطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وكتب الرئيس علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة النبي محمد العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن". Advertisements

تهنئة الرئيس بالعام الهجري الجديد وتوجه الرئيس بالدعاء إلى الله في هذه المناسبة الجليلة بأن يكون هذا العام عام خير وسلام وازدهار واستقرار لمصر الحبيبة.

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