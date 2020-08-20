السيسي: رأس السنة الهجرية تذكرنا بالإخلاص في بناء الأرض والوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، صباح اليوم الخميس. وكتب الرئيس علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة النبي محمد العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن". وتوجه الرئيس بالدعاء إلي الله في هذه المناسبة الجليلة بأن يكون هذا العام عام خير وسلام وازدهار واستقرار لمصر الحبيبة.

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