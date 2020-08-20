أخبار مصر | الأوقاف: احتفال رأس السنة الهجرية سيتم بإجراءات احترازية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 09:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأوقاف: احتفال رأس السنة الهجرية سيتم بإجراءات احترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة ستقيم احتفال اليوم برأس السنة الهجرية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأضاف طايع في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأربعاء: "سنقيم الاحتفالية كعادتنا في الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة".

وتابع "يجوز الاحتفال برأس السنة الهجرية لأن هذا يكرس في نفوس أبنائنا شعائر الدين الإسلامي، لأن من يعظم شعائر الله فانه من تقوى القلوب".

ومن جهة أخرى، بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الهجري الجديد 1442 ه.