شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 13 مصابًا بـ«كورونا» في «عزل كفر الدوار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، وهو المستشفى الذى تم تخصيصه لعزل مصابى فيروس كورونا في البحيرة، إن المستشفى استقبل 4 حالات جديدة من المصابين بالفيروس ليرتفع عدد المصابين بالمستشفى الآن إلى 13 حالة.

وأوضح «زايد» بوجود حالتان فقط يتم علاجهما في العناية المركزة، و11 حالات في الأقسام الداخلية، موضحًا أن المستشفى استقبل نحو 1500 مصابًا بالفيروس منذ بدء تشغيله لعزل مصابى فيروس كورونا في 16 إبريل الماضى.

وأضاف أن الحالات المحتجزة بالمستشفى بينها حالة تبلغ من العمر 81 عامًا و3 حالات بين 70 و80 سنة و6 حالات من 60 إلى أقل من 70 سنة.

واعتبر «زايد» أن المستشفى الآن في مرحلة «الترقب والمتابعة» تحسبًا لاحتمالية لا قدر الله ارتفاع أعداد الإصابات، وأن المستشفى تقوم حاليًا باستغلال فترة الهدوء النسبى الحالية للقيام بأعمال التدريب للطواقم الطبية والعاملين في المستشفى وكذلك القيام بأعمال الصيانة للمستشفى.

الطاقم الطبي بمستشفى عزل كفر الدوار بالبحيرة - صورة أرشيفية