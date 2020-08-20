شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 13 مصابًا بـ«كورونا» في «عزل كفر الدوار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، وهو المستشفى الذى تم تخصيصه لعزل مصابى فيروس كورونا في البحيرة، إن المستشفى استقبل 4 حالات جديدة من المصابين بالفيروس ليرتفع عدد المصابين بالمستشفى الآن إلى 13 حالة.
وأوضح «زايد» بوجود حالتان فقط يتم علاجهما في العناية المركزة، و11 حالات في الأقسام الداخلية، موضحًا أن المستشفى استقبل نحو 1500 مصابًا بالفيروس منذ بدء تشغيله لعزل مصابى فيروس كورونا في 16 إبريل الماضى.
وأضاف أن الحالات المحتجزة بالمستشفى بينها حالة تبلغ من العمر 81 عامًا و3 حالات بين 70 و80 سنة و6 حالات من 60 إلى أقل من 70 سنة.
واعتبر «زايد» أن المستشفى الآن في مرحلة «الترقب والمتابعة» تحسبًا لاحتمالية لا قدر الله ارتفاع أعداد الإصابات، وأن المستشفى تقوم حاليًا باستغلال فترة الهدوء النسبى الحالية للقيام بأعمال التدريب للطواقم الطبية والعاملين في المستشفى وكذلك القيام بأعمال الصيانة للمستشفى.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,914
-
تعافي
62,553
-
وفيات
5,197
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال 13 مصابًا بـ«كورونا» في «عزل كفر الدوار» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.