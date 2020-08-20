شكرا لقرائتكم خبر عن موعد التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب تجارة عين شمس.. للناجحين بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن موعد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب الكلية المختلفة للعام الجامعي 2020/2021.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه من الطلاب الناجحين بالثانوية العامة ، مواعيد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب الكلية، كما يلى:

- شعبة اللغة الفرنسية :

التقديم حتى يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر وتعلن نتائج القبول يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر

- برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية:

فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية يوم السبت الموافق 5 سبتمبر حتي الخميس 17 سبتمبر

Advertisements

- شعبة اللغة الإنجليزية:

يتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق 19 سبتمبر حتي يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر وتعلن النتائج يوم الإثنين 28 سبتمبر

الأخذ في الاعتبار ان الطلاب المقبولين لا يحق لهم التقدم لأى شعبة اخري بعد إعلان نتائج القبول

- برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية:

فتح باب التقديم يوم السبت الموافق 19 سبتمبر وحتي الأول من أكتوبر

- برنامج الشراكة مع جامعتى اوشن وكيين الأمريكيتين

فتح باب التقديم من يوم السبت 5 سبتمبر حتي الاحد 11 اكتوبر