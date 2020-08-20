88% من قراء الخليج 365 يتوقعون عودة الدروس الخصوصية مع بدء العام الدراسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 88% من قراء الخليج 365، ممن شاركوا في استطلاع بشأن عودة الدروس الخصوصية، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، عدم سيطرة الوزارة على ظاهرة الدروس، وعودتها مجدداً.
وأجرى الخليج 365 استطلاعا لقرائه سألهم فيه عن إمكانية عودة الدروس الخصوصية، مع اقتراب العاد الدراسي الجديد، وتأكيد وزارة التعليم نجاحها في القضاء على الظاهرة، غير أن النتيجة جاءت بتوقع 12% من المشاركين نجاح الوزارة في القضاء على الدروس، بينما رأى 88 % أن الدروس الخصوصية ستعود كما كانت، مع بدء العام الدراسي الجديد.
استطلاع
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